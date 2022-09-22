ميديا بارت الفرنسية تكشف عن إعترافات رجل القذافي الغامض “بشير صالح ” لأول مرة

كشفت صحيفة” ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأربعاء عن معلومات التي حصلت عليها العدالة الفرنسية تؤكد أن مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح أعترف للقضاة أن نيكولا ساركوزي طلب شخصيا من معمر القذافي تمويل حملته الرئاسية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية أن بشير صالح رجل القذافي الغامض قال أنه لا يعرف شيئًا عندما سألته” فانيتي فير” عن التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي عام 2007 وقال “قصة مخترعة” وبعد ذلك كان قد أكد التمويل مرة واحدة فقط بعد سنوات وبشكل غير طوعي ، على هامش مقابلة لبرنامج “Cash Investigation”تم تصويره بكاميرا خفية.

وتابعت الصحيفة بالقول أن القضاة الليبيون استمعوا لبشير صالح وهو لاجئ في دبي بعد نجاة من هجوم مسلح غامض في جنوب إفريقيا وأكد هذه المرة أنه تم إبلاغه بطلب نيكولا ساركوزي الشخصي للحصول على دعم مالي من معمر القذافي رغم أنه لا يزال يرفض تجريم نفسه بالفساد المزعوم.

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