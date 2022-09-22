طه بعرة: على ديوان المحاسبة نشر ملاحق لتقاريره توضح رد الجهات المعنية على ملاحظاته المنشورة

قال أستاذ القانون العام طه بعرة أنه على ديوان المحاسبة نشر ملاحق لتقاريره السابقة، توضح ردود الجهات المعنية، على ملاحظاته المنشورة، من باب إحقاق الحق حسب قوله.

وأضاف طه في منشور له عبر صفحته على فيسبوك الأربعاء، أنه على ديوان المحاسبة إفراد محاضر جمع استدلالات خاصة بجميع المُخالفات، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بالتحقيقات النهائية والمحاكمات والإعلان عن ذلك إبراءً لمسئوليته.

ولفت طه بعرة أنه يتعيّن رصد الجرائم المالية للجهات غير الخاضعة لرقابته، ونشر تقاريرها للعامّة، وإن لم يكن ذلك، فعلى الديوان إيضاح الجهات التي لا تخضع لرقابته أو التي مُنعَ من بسط رقابته عليها.

وأشار طه بعرة أنه على مجلس النواب تعديل تسمية ديوان المحاسبة بأي تسمية تعكس اختصاصه بالرصد والمراقبة وجمع الاستدلالات للجرائم المرتكبة على المال العام.

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