“الشائبي”: المركزي لم يغيّر سعر الصرف منذ يناير 2021 .. وهذا ما يحدث￼

كتب الخبير الاقتصادي “عمران الشائبي”: سيقول البعض أن المصرف المركزي غير سعر الصرف!!!

وتابع بالقول: الحقيقة أن المركزي لم يغير سعر الصرف منذ يناير 2021، حيث أن الدولار داخل سلة العملات ارتفع بسبب زيادة سعر الفائدة (سادس مرة هذا العام)، وسعر صرف الدينار غير مربوط بالدولار وإنما بسلة من العملات (حقوق السحب الخاصة SDR), فإذا لاحظت أن سعر الصرف الرسمي ارتفع الأيام القادمة، لا تسأل لماذا!!! لأن سعر صرف الدولار مقابل اليورو والاسترليني سينخفض.

وأفاد؛ وحتى لا تذهبو بعيدا، مازال جولتين الفدرالي ورفع بخمسين نقطة الشهر القادم وخمسين آخرها قبل نهاية العام، يعني زيادة في الارتفاع، مطالباً مراجعة المناشير التي تحدثت فيها عن هذه العملية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي.

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