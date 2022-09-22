الدولار يتخطى حاجز الـ5 دينار.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 22 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0078 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9176 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6222 دينار، والدولار الكندي 3.7021 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2729 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3313 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3634 دينار، والدينار التونسي 1.5379 دينار، والدرهم المغربي 0.4641 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022: