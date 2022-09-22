وزير الاقتصاد يؤكد أن التضخم الحالي بسبب تغيير سعر الصرف وارقام البطالة في ليبيا غير صحيحة

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بإنتاج النفط، معتبراً أن التضخم الحالي يرجع سببه لتغير سعر الصرف العملة الأجنبية.

وأوضح الحويج خلال تصريح صحفي وجود رؤية للتعافي قصيرة وطويلة المدى تركّز على تنويع الاقتصاد، والإنتقال من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90%.

وأكد الحويج أن ليبيا سوق حرة بالكامل لأن الجمارك ضعيفة، والسوق مفتوح للقطاع الخاص، ولذلك فالأسعار أقل من الأسعار الدولية، مشيراً لوضع أولويات لتصنيع بعض المواد الغذائية والخدمات النفطية وزراعة بعض المزروعات التي تنشأ في ليبيا.

وأضاف الحويج أن أرقام ونسب البطالة في ليبيا غير صحيحة ، مؤكدا توقيع نحو 50 مشروع استثماري في جميع مناطق ليبيا.