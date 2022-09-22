أجواء خريفية مع رطوبة عالية شمالاً

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس في أغلب مناطق البلاد، وتوقع بقاء الأجواء الخريفية مع رطوبة عالية وتكاثر للسحب على معظم مناطق الشمال، وفرصة سقوط زخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

تتكاثر السحب تدريجيًا من مساء اليوم، مع فرصة سقوط زخات متفرقة من الأمطار، تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة على بعض المناطق خصوصًا ما بين مصراتة والخمس ومسلاتة إلى بني وليد وجنوب الجبل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط يوم السبت على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية خصوصًا غدًا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

ظهور بعض السحب، تتكاثر من يوم السبت على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على مناطق الحمادة وغدامس وباقي المناطق يوم السبت.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.