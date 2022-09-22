بلدية بنغازي تُعيد إفتتاح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي

افتتحت بلدية بنغازي جسر طريق أحمد رفيق المهدوي، بعد إتمام عمليات الصيانة، والتي إستهدفت إستبدال وتنفيذ داعمات جديدة للجسر مُسبقة التصنيع والإجهاد، وأيضا تقوية قواعد الجسر، وتركيب الحواجز الجانبية الخرسانية والحديدية ،والرصف والإنارة وأعمال التخطيط الأرضية وتركيب العواكس الليلية، بتكلفة إجمالية تبلغ 7 ملايين دينار.

وقد تم تنفيذ المشروع عن طريق شركة أكاكوس للمُقاولات والإستثمار العقاري المحلية، والمتعاقد معها من قبل لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.