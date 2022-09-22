“الدبيبة”: تقرير الديوان كشف عن إنخفاض في مؤشر المخالفات المالية.. وهذه التفاصيل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة 2022: تبقى كل التقارير ملاحظات حتى يتم التأكد منها والرد عليها وفي حال كانت الردود غير مقنعة لن أتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية .

وتابع بالقول: قلتها لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية: لا ترحمو أحد من الفاسدين ومن يتورط في الفساد “عندكم فيه الإذن” .

وتابع بالقول: تداولت التقارير الأخير أو ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي قدر كبير من المغالطات لذلك سأمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارات للرد على هذه الملاحظات .

وبحسب الدبيبة فإن تقرير الديوان أكد تحقيق معدلات مرتفعة في الإيرادات مقارنةً بالصرف وفي أقل ميزانية في العشر سنوات الماضية نقابل ذلك إنخفاض ملحوظ في مؤشر المخالفات المالية معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو الأمام .

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