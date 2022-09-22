مواصلات الوحدة توقع مذكرة تفاهم لصيانة طرق الجنوب

وقعت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة عقد صيانة طريقي «سبها – أوباري» و«أم الأرانب – القطرون» في المنطقة الجنوبية.

ووقع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش مع رئيس مجلس إدارة شركة «اريش» للمقاولات مذكرة تفاهم بالتعاقد بالحروف الأولى على المشروعين، حيث يصل طول طريق «سبها – أوباري» إلى 279 كيلومترًا، وطول الطريق الآخر 151 كيلومترًا.

وحضر مراسم التوقيع كل من نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح، إلى جانب وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالجنوب مسعود خليفة، وعدد من أعيان أهالي الجنوب، والسفير التركي والملحق التجاري بالسفارة التركية.