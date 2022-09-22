“حسني بي”: ذاهبون إلى إلغاء الدعم وليس الاستبدال.. وهذه الأسباب

قال رجال الأعمال الليبي “حسني بي” بأنه ضد إلغاء الدعم ، مضيفاً بالقول: طالبت لسنوات و حتى قبل عام 2011 بإستبدال الدعم نقداً.

وتابع بالقول أن استبدال الدعم هو إعطاء مبلغ مالي لكل مواطن ليبي وتعديل الأسعار عالمياً فيما يخص الكهرباء والمحروقات ، مضيفاً بالقول: اليوم وللأسف الشديد أرى أن كل هذه المناشدات والتوعويات التي قمت بها بدأت تتلاشى، ونحن ذاهبون إلى الإلغاء وليس الاستبدال وهذا ما أرفضه .

وأكد قائلاً: الإلغاء هو أن ترتفع أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء ولا يعطى المواطن أي تعويض ( وللأسف هذا ما نحن قادمون إليه) .

وكشف بأن الأسابيع الماضية قامت الحكومة برفع تعريفة الكهرباء 400% و 750% ومن ثم تراجعت في قرارها( بسبب قرب صدور تقرير ديوان المحاسبة) وكان ذلك هو إلغاء الجزئي الدعم .

وأفاد بالقول: طالب منذ سنوات بعدالة التوزيع ، رغم أن فكري رأسمالي إلا هنا أنا إشتراكي أكثر من الذي يدعون الإشتراكية .

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