صحيفة إيطالية: الأموال التي ترسلها الحكومة الإيطالية لخفر السواحل الليبي تستلمها طرابلس وتمول لأغراض أخرى

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري خلال مقابلة مع صحيفة L’Antidiplomatico الإيطالية أن الأموال التي أرسلتها الحكومة الإيطالية إلى حكومات طرابلس في السنوات الأخيرة لم يتم ربطها أبدًا بمسألة الهجرة حيث كانت تتجه هذه الأموال لأغراض عسكرية وتقدر حوالي 12 مليون يورو .

وأضافت العقوري أن في هذا الوقت الذي تنشق فيه الجماعات المسلحة في طرابلس ببطء واحدًا تلو الآخر تاركة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بلا حراسة مدعومًا من الغرب و يفتقر إلى ثقة البرلمان كان بحاجة إلى الأموال وذلك لشراء الجماعات المسلحة وتعزيز الترسانات قبل أن تقع طرابلس تحت سيطرة السلطات الليبية الشرعية.

لذلك ، فإن الأموال التي ترسلها الحكومة الإيطالية إلى طرابلس لخفر السواحل لا تصل أبدًا إلى خفر سواحل وليست مخصصة لخفر السواحل ولكن ينتهي بها الأمر إلى تمويل الحرب و تمويل الجماعات المسلحة في البلاد وفقا للصحيفة .

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