اقتصاد

33 مليار دينار إجمالي السيولة النقدية الموزعة من المركزي في 2022

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي أن اجمالي السيولة النقدية التي وزعت على المدن خلال العام الحالي 2022 بلغت 33 مليار دينار، فيما سيتم العمل على توزيع نحو 12 مليار دينار خلال الأشهر القادمة .

وأوضح المصدر لتطبيق بكم الاخباري بأن خطة المركزي للعام 2022 تستهدف توفير السيولة وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بشكل دوري بما يتلائم مع احتياج المواطنين، كما أشار إلى تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف حيث سجل منتصف العام الجاري 30.399 مليار دينار .

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