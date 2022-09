“الدبيبة” : سيتم تسليم الحكومة في حالة كانت ملاحظات ديوان المحاسبة حقيقية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر بأن ملاحظات ديوان المحاسبة في حالة كانت حقيقية سيتم تسليم الحكومة وتحمل مسؤولية اي خطأ تم ارتكابه ولا يمكن ان يسمح بالفساد والنهب.

وأكد”الدبيبة” على تمسك حكومته بخيار الانتخابات للعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار ,مجددا دعوته رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح والمشري” لإصدار قاعدة دستورية عادلة.

