الدبيبة يدعو الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى الرد على ماور في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الخميس، الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة؛ إلى الرد على ماور في تقرير ديوان المحاسبة من اتهامات أو ملاحظات تم توجيهها لأي جهة.

وقال الدبيبة – في كلمة في الاجتماع الــ 13 للحكومة الخميس: “لن نتهاون مع أي طرف تورط في الفساد مهما كان، وقلت لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام اتخذوا الإجراءات ضد كل من يتورط في الفساد”.

وأضاف: “سنمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارت للرد على كل الملاحظات الواردة في التقرير، وتبقى ملاحظات إلى أن يتم الرد عليها، وفي حالة كانت الردود غير مقنعة فإني لن أتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين”. (وال)

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