الأمم المتحدة تدعو دول العالم لإزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية

نيويورك 22 سبتمبر 2022 (وال) -شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية إزالة جميع الدول العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية، لتجنيب العالم أزمة غذائية.

وصرح بأن الأزمة في أوكرانيا تسببت في أزمة ثلاثية الأبعاد، شملت الغذاء والمال والطاقة، وأن الأضرار تظهر بشكل واضح في الدول النامية، ولا بد من حل أزمة الغاز، و أن السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة في أوكرانيا هو إنهاء الحرب.

وفي سياق آخر، شكر غوتيريش تركيا على دورها في تأمين تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.(وال نيويورك) س خ.

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