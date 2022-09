“أبوجناح”: تقدمت برسالة للرد على تقرير ديوان المحاسبة بوجود مغالطات كبيرة جداً في التقرير

قال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح ” اليوم الخميس بأنه تقدم برسالة للرد على تقرير ديوان المحاسبة أكد فيها وجود مغالطات كبيرة جداً في الأرقام التي نشرها الديوان في تقريره.

وأوضح “بوجناح” بأنه وبعد نيل الحكومة الثقة من سرت شهر مارس من العام الماضي 2021 تم الحجز بفندق المهاري بالتنسيق مع مجلس الوزراء وهذه التكلفة التي نشرها الديوان في تقريره هي لمجموعة من فريق ومرافقين وموظفين بالحكومة بحجز ثلاث غرف لمكاتب إدارية للعمل بفندق المهاري.

