“عادل جمعة” يوضح حيال ماورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن المبالغ التي صُرفت على صندوق التضامن الاجتماعي

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عادل جمعة” : في أخر كتاب وجهته لرئيس ديوان المحاسبة أحلت إليه العهد المالية التي تم التنسيق فيها بين صندوق التضامن الاجتماعي ومجلس الوزراء وأقفلت هذه العهد وسلمتها لرئيس الديوان ووكيل الديوان ومدير الإدارة على القطاع الخدمي ، وأحال إلينا الديوان ملاحظة يستفسر عن قيمة 400 ألف وأوضحت أنا بأن رئيس الوزراء أثناء دخوله للعمل يجد في حالات إجتماعية مختلفة وهذه الفئات يتولى تنظيم أمورها صندوق التضامن الاجتماعي .

وأضاف “جمعة” بالقول: كُلفت بكتاب رسمي بالتنسيق مع الصندوق وتم تكليف موظف من قبل الصندوق مع مدير مكتبي وبدأنا نستقبل في الحالات وكل حالة مع صورة الجواز وإيصال الاستلام والتوقيع وكانت قيم ال400 ألف كل 100 ألف بعد يتم إقفالها يتم هذا الأمر وتُحال لديوان المحاسبة وأحلت كتاب لرئيس الديوان بشأن ايفاده بأن العهد المالية تم استلامها بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس الوزراء.

وأوضح أيضًا: لدى إيصال استلام نقدي من رقم 1 إلى قيمة ال400 ألف وبه أسم المستلم ورقم البطاقة ورقم الهاتف ، والمؤسف في الأمر انني عقدت اجتماعاً مع ديوان المحاسبة وأقفلنا هذا الملف وقالوا بأن يتم تحويل الأمر إلى صندوق التضامن ، ويتم إيقاف أخذ العهد والتزمنا بهذا الآمر .

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