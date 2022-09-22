انخفاض الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد

أنقرة 22 سبتمبر 2022 (وال) -تراجعت الليرة التركية، في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي التركي في وقت لاحق اليوم.

وبحلول 9:50 بتوقيت غرينتش ، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة (0.18%) إلى (18.3618) ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند (18.38) ليرة للدولار والذي يعد مستوى قياسي منخفض.

ويأتي انخفاض العملة التركية في ظل توقعات بعض المحللين أن يقرر المركزي التركي خفضا جديدا لسعر الفائدة، بعد التخفيض المفاجئ في أغسطس 2022.(وال أنقرة) س خ.

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