مجلس النواب يجتمع في بنغازي الثلاثاء المقبل ويفتح ملف المرتبات الموحد

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل السابع والعشرون من سبتمبر في مدينة بنغازي، لمناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة وعدد من بنود جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وأصدر المجلس في آخر اجتماع له الخميس الماضي 15 سبتمبر مجموعة قرارات، أبرزها تكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا، فضلاً عن إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

وفي جلسة الخميس الماضي أيضا وجّهت هيئة المجلس نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية