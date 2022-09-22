المصرف الزراعي يعلن عن تطوير منظومته لتحصيل القروض الممنوحة قبل العام 2011

كشف رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي محمود العرفي عن تطوير منظومات الحسابات العامة والحسابات الجارية تمهيداً لتحصيل القروض الممنوحة قبل العام 2011 والتي تصل لنحو 500 مليون دينار .

وقال العرفي لتطبيق بكم الاخباري بأن المصرف لا يعتزم رفع قيمة التحصيل أنما الاكتفاء بالسداد وفق القيم السابقة والتي في مجملها ضيئلة وفق المؤشرات الحالية، مضيفا بأن الكثير من المستفيدين بالقروض ليس لديهم القدرة على سداد الأقساط بعد تضررهم بسبب الحروب السابقة موضحاً بأن المصرف قد طالب بدعم الحكومة بنحو 2 مليار دينار خلال أبريل الماضي، غير أنه لم يستلم اي قيمة حتى الآن .