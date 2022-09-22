“القيب” يبرر صرفه أسعار باهضة على شراء هواتف

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” : نحن أشترينا هواتف وفق القانون فهناك مزايا يمنحها القانون لمدراء الإدارات واللجان فالبند يوجد به أموال ، ومزايا القانون لست أنا من وضعها والذي تم إعطاءه ماهو إلا حقوقهم ولازال هناك جزء من حقوقهم لم يصرف بعد وسيتم اعطاءه الفترة الفترة القادمة وهذا وفق القانون.

وأكد قائلًا: شخصيًا ورفقة ثلاثة أو أربعة أشخاص على الأقل من يوم البدء في منصبي لليوم لم أعمل معاملة ليست أمام أعين الديوان ، وقمت بالاجتماع معهم وقلت (أي معاملة بها خلل حطوها بالفرامة) فنحن جميع مستنداتنا مكتوبة .

قال كذلك: سنخرج بحلقة ونفصل فيها كل ما ورد بالنقطة وهذا حقهم علينا .

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