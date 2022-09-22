“جبوع”: تم إتخاذ الإجراءات فما ورد في تقرير ديوان المحاسبة

تحدث مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الخدمية باسط جبوع لبرنامج فلوسنا قائلًا: أن تقرير الديوان خلاصة لعمل الديوان خلال ٢٠٢٢ وجميع الملاحظات تم اتخاذ الاجراءات فيها ..

وأضاف “جبوع” أن حكومة الوحدة الوطنية كان بها العديد من المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات فيها وما ورد في التقرير هو الخلاصة ..

وأكد “جبوع” قائلاً: تم سجن عدة وزراء وهناك مراحل أخرى خارج عملنا كديوان وسنستمر مع الحكومة في جانب الاصلاح .

وأضح “جبوع” أن التقرير مر بمراحل وممكن الذي تم تجميعه من الادارات تجاوز 4 آلاف صفحة وبعد ذلك هناك لجان أخرى للتنقيح ودعم الملاحظات بمستندات وهذه السنة أصر مدير مكتب التقارير على ضرورة تبليغ الجهات والملاحظات التي أردجت وتكون مدعمة برد من الجهات وهذا ما أخرنا في اصداره ..

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