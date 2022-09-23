“قرقاب”: انفاق حكومة الوحدة الوطنية هو الأقل بالدولار 

أوضح مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع السيادي “رضا قرقاب”قائلاً: نسبياً إنفاق حكومة الوحدة الوطنية هو الأقل ، بالدولار،وكان في 2019 59 مليار قيمة الايرادات وكان الإنفاق 46 مليار ، بينما في 2020 تنخفض الايرادات الى 25 مليار والوقت الذي كان فيهالانفاق 39 مليار

وأضاف أن تحسنت الظروف في 2021 وحدث هناك نوع من الرفاهية للمجتمع وارتفعت الموارد إلى 105 مليار وآمر طبيعي أن السنواتالسابقة كانت عجاف فمادام الحكومة لديها موارد فسستوسع في الانفاق

وتابع قائلاً: أن 17 مليار تم تحويلها للقطاع العام في غضون يومين ، وهذه ظاهرة استثنائية تحدث لأول مرة في ليبيا وتم توزيعها على كافةالقطاعات ،و أن الحكومة لم تكن قادرة على إدارة الأموال لاستحداث حتى وزارات جديدة .

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