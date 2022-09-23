اقتصاد

“قرقاب” يؤكد على استمرار الرقابة المصاحبة على الإتصالات 

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع السيادي “رضا قرقاب”: لازالت الرقابة المصاحبة قائمة على الاتصالات ، وقمنا برفعهاعلى المصروفات لتسيير عمل الاتصالات ، وأوقفنا مئات الملايين التي كان سيتم تحويلها للppp

وأوضح “قرقاب”: التقرير يتطرق لبعض الأشياء ليس من باب أنها خطأ أو صحيحة بل من باب الإفصاح . 

وأضاف “قرقاب” قائلًا : عرض بعض الأرقام على سبيل المثال آثارها الرآي العام ، نحن لم نقل أنها جريمة . 

وتابع “قرقاب”: أغلب الجهات قامت بالرد و90٪ أقرت الملاحظات الموجودة ، وهناك جهات لم نتطرق إليها ، لأن عدد العاملين في الديوان لايستوعب إنفاق الجهات ، وهذه الجهات مستهدفة في تقرير الديوان 2022 وسيتم ذكر الملاحظات التي تخصها عن 2021 .. 

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صحيفة صدى الاقتصادية

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