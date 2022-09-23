خاص: هذا ما تحدث عنه سفير النمسا لدى ليبيا “لصدى” فيما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين

صرح سفير دولة النمسا لدى ليبيا “كريستوف مايونبورغ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال: فيما يتعلق بوجود السفارة النمساوية في طرابلس اسمحوا لي أن أؤكد أن السفارة لم تغلق أبدًا وهي تعمل في طرابلس حيث أن الموظفون الدبلوماسيون النمساويون يعملون بشكل مؤقت فقط من تونس بزيارات منتظمة حتى يسمح الوضع الأمني ​​بالعودة بشكل طبيعي .

وأضاف مايونبورغ لصدى الاقتصادية أنه تتم معالجة تأشيرة المواطنين الليبيين وإصدارها من قبل السفارة النمساوية في تونس كما أن بصفتي سفير النمسا في ليبيا “أو سفارتي ليس لدي أي سلطة للتأثير على شروط التأشيرة صادر عن الزملاء من السفارة النمساوية بتونس .

وأكد السفير أن السفارة النمساوية في تونس تبذل قصارى جهدها لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين بأسرع ما يمكن وبكفاءة ، وفقًا لقواعد شنغن السارية والإلزامية لجميع أعضاء شنغن التي تنص على ذلك وفقا للسفير .

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