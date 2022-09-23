“جبوع”: أغلب توريدات وزارة الصحة وهمية

تحدث مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الخدمية “عبدالباسط جبوع” قائلاً: كانت نتائج مراجعتنا سلبية لقطاع الصحةلسنتي 2021 و2022

وأضاف “جبوع” أن الانفاق على القطاع بالكامل خلال 2021 11 مليار و62 مليون ، والصحة في السنوات الأخيرة لم تكن بها إستقرار لامن ناحية الوزراء أو الوكلاء أو بعض الإدارات .

وأوضح جبوع أن أحد مشاكلنا التي نعانيها في الدواء حيث أن جهاز الامداد الطبي صرف 2 مليار و950 مليون ، بإجمالي 13 ملياروحتى إذا وصلنا إلى 20 مليار لن يتحسن وضع الصحة في ليبيا .

كما قال “جبوع”: أغلب المطابقات التي تمت لدينا كانت توريدات وهمية لأجهزة وأدوية ومشغلات .

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