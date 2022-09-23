العباني: ديوان المحاسبة يفتقر إلى المهنية ولا صحة لشراء هيئة الأوقاف زي ليبي بقيمة 700 ألف

قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني أن تقرير ديوان المحاسبة يحتوي على أرقام ونتائج مغلوطة التقدير، ومجهولة الأساس.

وأضاف العباني في كلمة مسجّلة عبر صفحة الأوقاف على فيسبوك الخميس، أن ديوان المحاسبة لا يأبه إلى الردود التي تصله من معظم مؤسسات الدولة، والتي يمسها تقرير الديوان

ولفت العباني أن ديوان المحاسبة، يفتقر خلال عمله إلى المهنية التي تأتي بنتائج حقيقية وغير مغلوطة

وعرج العباني أن ما تناوله تقرير ديوان المحاسبة حول المبلغ 700 ألف الذي أُنفق لشراء الزي الليبي، هو عارٍ عن الصحة، وأن حساب هيئة الأوقاف لم يخرج منه دينار واحد إلى الشركة التي قال الديوان أنها اشتُريَ منها الزي الليبي.

وأوضح العباني أنه وفق القانون فإن على ديوان المحاسبة أن يحيل تقاريره السنوية إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأن لا ينشر بالطريقة المتهورة هذه، التي تضر بالأمن القومي الليبي، وفق قوله.

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