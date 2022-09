أكّد وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، جاهزية المقترح النهائي لجدول المرتبات بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.

وقال حماد في بيان لها إنّ المقترح النهائي جرى إحالته إلى مجلس النواب لعرضه، متوقعا اعتماده في الجلسات القادمة، مشيرا غلى أن الوضع الاقتصادي يتطلب من جميع الوزارات والمؤسسات العمل على العدالة الاجتماعية.

وأضاف حماد أن الجدول المقترح عملت عليه وزارة المالية مع مجلس التخطيط الوطني عبر لجنة مشكلة تضم خبراء ماليين من مصرف ليبيا المركز ووزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط.

The post عقب الانتهاء منه.. الحكومة الليبية تُحيل مقترح جدول المرتبات الموحد إلى البرلمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا