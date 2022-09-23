تكاثر للسحب شمالا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس لهذا اليوم، إذ من المتوقع حدوث تكاثر للسحب على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق مصراته الخمس مسلاتة بني وليد وجنوب الجبل قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و31 درجة تصل 34 درجة على أبونجيم.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد :

فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29 و35 درجة، ولا تتجاوز 25 درجة على الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، و درجات الحرارة بين 38 و43 درجة ولا تتجاوز 33 درجة على منطقتي الحمادة وغدامس وتسجل انخفاضا يوم الغد على باقي المناطق.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية، و الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 35 و40 درجة.