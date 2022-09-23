اقتصاد

فتح باب التسجيل في جامعة طرابلس اعتباراً من الأحد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت جامعة طرابلس عن فتح باب التسجيل بعدد من كلياتها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 25 سبتمبر الحالي، أمام الطلاب  ممن يحملون الشهادة الثانوية خلال السنوات السابقة و لم يتمكنوا  من التسجيل بالجامعة.

ودعت الجامعة عبر موقعها  الطلاب الراغبين  مراجعة  إدارة المسجل العام بجامعة طرابلس ، لافتة إلى أن الكليات هي؛ الزراعة، التربية، التربية البدنية، الآداب، اللغات وكلية العلوم في الأقسام : الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الجيوفيزياء، الغلاف الجوي.

وأوضحت إدارة الجامعة بأن التسجيل لمدة اسبوع  واحد وحسب القدرة الاستعابية لهذه الكليات، وعلى الراغبين في التسجيل التواصل مباشرة مع مسجلي الكليات المعنية اعتباراً من تاريخ 25 من شهر سبتمبر الحالي 2022 مصطحبين المستندات المطلوبة. 

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قناة ليبيا الاقتصادية

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