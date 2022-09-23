مالية الحكومة الليبية تؤكد على جاهزية المقترح النهائي لنظام المرتبات بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة

أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد” على جاهزية المقترح النهائي لنظام المرتبات بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة الذي أحيل من قبل الحكومة الليبية إلى مجلس النواب لعرضه، وسيتم اعتماده في الجلسات القادمة .

حيث أشار “حماد” إلى أن إحالة المقترح تمت مع قانون الميزانية العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات عديدة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص والتي ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس التخطيط الوطني.

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