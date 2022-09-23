اقتصاد

الجمهورية يعلن أن غدا السبت يوم عمل عادي لتقديم جميع خدماته المصرفية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية بأن يوم غداً السبت، سيكون يوم عمل عادي من الساعة 9.30 إلى الساعة 13.30 ظهراً ،وذلك لتقديم الخدمات المصرفية المتمثلة في إيداع و سحب وتمرير المرتبات بحسابات الزبائن .

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطوير المنظومة المصرفية، و حرصاً من المصرف على تمكين الزبائن من سحب أموالهم وإدخال حوافظ المرتبات .

يشار إلى مصرف الجمهورية أعلن أنه سيقفل أبوابه لمدة خمسة أيام بجميع فروعه ،وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 6 أكتوبر نظرًا لتطوير المنظومة الجديدة .

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