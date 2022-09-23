أسعار النفط تشهد تراجعًا في الأسواق العالمية 

لندن 23 سبتمبر 2022 (وال)- شهدت أسعار النفط تراجعًا على نطاق واسع بالسوق الأوروبية اليوم الجمعة، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى ثمانية أشهر، وخام برنت فى أسبوعين، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب القفزة الكبيرة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وعزوف المستثمرون عن أسواق الأصول ذات المخاطر العالية.

وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 3.8% ليصل إلى مستوى 80.38 دولار للبرميل الأدنى منذ يناير الماضي.

وتراجع خام برنت بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 87.46دولار للبرميل الأدنى فى أسبوعين من مستوى الافتتاح عند 90.42 دولار.79 دولار. (وال)

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