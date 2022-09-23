خاص.. “الطبيب” يصرح لصدى حيال الخدمات التي يقدمها المصرف التجاري الوطني فرع وكالة الاستثمار.. التفاصيل

صرح مدير مصرف التجاري الوطني فرع وكالة الاستثمار “عماد الطبيب” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الخدمات التي يقدمها المصرف معضمها خدمات إلكترونية كإصدار البطاقات الإيتي ام، والتدوال، والسحب عن طريق آلات السحب الذاتي، الموجودة في ربوع ليبيا، كما أنها تشتغل بصفة يومياً .

وأضاف “الطبيب” بالقول: سقف السحب بالآت 700 دينار يومياً، و4000 دينار أسبوعياً، ومتاحة الخدمة لجميع الزبائن بالمصرف، وكذلك اصدار بطاقات النمو موجودة لدينا خدمة نقاط البيع، ويسر التي يتم بها التحويل عن طريق الهاتف.

وتابع “الطبيب”: يتم فتح حسابات جديدة للتجار المعنيين بنقاط البيع ومنتج يسر، حيث لدينا خدمات جديدة عن طريق الموبي مال، بسقف السحب بها حوالي 250 ألف دينار، ومتاحة بالشركات.

وختم حديته قائلاً: بدأنا في نظام جديد، وهو المرابحة الإسلامية المعنية بمنح القروض منها: ” سيارات، مواد بناء” قصيرة الأجل للزبائن بالمصرف ومتاحة للجميع.

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