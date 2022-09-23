اقتصاد

غرفة تجارة طرابلس تبحث تعزيز التعاون التجاري مع فرنسا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة مع الرئيس الإقليمي للخدمات الاقتصادية بسفارة فرنسا في ليبيا فاني لابارت، سبل تعزيز التبادل التجاري بين ليبيا وفرنسا.

وناقش الطرفان رفقة أعضاء لجنة الإدارة بغرفة التجارة، والملحق التجاري بسفارة فرنسا، خطوات دخول الشركات الفرنسية إلى السوق الليبي، وإقامة المعارض والمؤتمرات المُشتركة.

وتسعى الغرفة التجارية طرابلس التي تضمُ 80 ألف شركة تجارية في مختلف التخصُصات، إلى خلق فرص للتعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار والتجارة، كما دعى الملحق التجاري غرفة التجارة للمشاركة  في ملتقى طموح أفريقيا الذي سيعقد في باريس خلال الفترة المقبلة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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