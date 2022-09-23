المنفي يناقش إمكانية مساهمة ليبيا في حل أزمة الطاقة العالمية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، أبرزها إمكانية مساهمة ليبيا في حل أزمة الطاقة العالمية.

وناقش الطرفان ملفات الصحة والأمن، إلى جانب أزمة الطاقة التي يشهدها العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف، فضلاً عن إمكانية وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب أبيلا عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.