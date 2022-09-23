خاص: خلال لقاءه مع صدى “المسماري” يوضح الخدمات الحالية التي يقدمها التجاري الوطني والتي ستُطلق قريبًا

تحدث مساعد مدير إدارة مبيعات الأفراد بالمصرف التجاري الوطني “نصر المسماري” في لقاء له مع صحيفة صدى الاقتصادية، حيال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف ، حيث قال: لدينا من ضمن الخدمات بطاقة (نمو) وهي تستخدم على آلات السحب الذاتي المنتشرة في ربوع ليبيا وبسقف سحب يومي 700 دينار، ويمكن لحاملها الشراء عن طريقها في نقاط البيع بسقف يومي 4000 دينار.

وأستمر “المسماري” خلال حديثه بالتعريف عن منتجاتهم قائلًا: ومن ضمن المنتجات التي يقدمها التجاري لزبائنه هي بطاقة (امتياز) بالشراكة مع شركة تداول، حيث تعمل على شبكة تداول في أكثر من 12 ألف نقطة بسقف شراء يومي بقيمة 4000 دينار .

كذلك تحدث موضحًا عن خدمة (يُسر باي)، حيث قال: هذه الخدمة تتم عن طريق الدفع بالهاتف النقال بسقف يومي للشراء ما قيمته 2000 دينار إلى 100 ألف دينار ، كما وفر المصرف التجاري لزبائنه تطبيق “موبي مال” وهو تطبيق يمّكن من قام بتحميله بإدارة حسابه بدون الذهاب إلى المصرف ، وذلك بإدارة البطاقات المحلية والدولية أيضًا والاستفسار عن الرصيد وشراء الكروت وتحويل الأموال ، كما يوجد بالتطبيق أيضًا باقات المشتركين ومنها البطاقة الفضية وهي محددة بأسقف، وأيضًا البطاقة الذهبية محددة بأسقف.

قال أيضًا: سعى المصرف التجاري بتحميل وفكرة تطبيق MCB بزنس وهو خاص بالتجار وعن طريقه يمكن ربط أربعة حسابات وتحريك الأموال من خلاله للحسابات الأربعة دون الذهاب إلى المصرف ، كما أن المصرف يسعى أيضًا إلى تقديم خدمة بزنس اونلاين وستكون متوفرة في السوق قريبًا، وسيكون أيضًا زيادة في عدد آلات السحب الذاتي المنتشرة في كل ربوع ليبيا ، والفروع التي تم ترقيتهم بالمنظومة الجديدة سيتم توفير الخدمات الإلكترونية لها وآلات سحب ذاتي خاصة بهذا الشيء .

اختتم حديثه بالقول : نحن الآن بدورنا نقوم بدراسة السوق حتى يتم التفكير بمنتجات تتماشي مع طبيعة الأفراد ، فالآن لدينا منتج خاص بالطلبة ومنتجات خاصة بموظفين الدولة بمختلف المجالات ، وسيكون كل هذا منتشر في القريب العاجل.

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