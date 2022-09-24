ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2350 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2350 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.2450 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.23 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.2950 دينار

اليورو – طرابلس = 5.12 دينار

اليورو – بنغازي = 5.13 دينار

الجنية الإسترليني 6.16 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب204 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب238 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب272 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1904 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.33 دينار “التجارة والتنمية” – 5.34 “مصرف الوحدة” – 5.22 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.30 ~2.50 ٪ .