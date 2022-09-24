استمرار الأمطار والسحب الرعدية شمال البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على أغلب المناطق، وتتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة إلى 40 درجة مئوية، أما باقي المناطق فتتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا، ويشمل تدريجيًا مناطق الشمال الشرقي من يوم الإثنين.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا على أغلب المناطق من يوم الغد.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، قد تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة – سبها- غـات – غدامس – الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة بين 33 و38 درجة مئوية على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على أغلب المناطق.