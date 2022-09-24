المصراتي: أزمة الأسعار أرهقت الطبقة الوسطى

الوطن / متابعات

يعاني الليبيون من ضعوط متزايدة في ظل ارتفاع الضغوط والأعباء المعيشية على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وفق المحلل الاقتصادي، وئام المصراتي.

وقال المصراتي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنّ موظفي الحكومة وشرائح كبيرة من المجتمع يعانون من الارتفاع الشديد في الأسعار في مقابل قلة الرواتب، وأن الأزمة طالت الطبقة الوسطى التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن أن البطالة تتزايد بين الشباب، فيما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مع زيادة الأعباء الأخرى من نقص الخدمات العامة، وتراجع جودة الخدمات الصحية العامة جراء نقص الإمكانات.