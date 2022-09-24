تويوتا LQ الاختبارية سيارة تتحدث مع سائقها

يبدو أن شركة تويوتا اليابانية، قررت أن تُعجّل بقدوم المستقبل إلينا، وعملت على إنتاج سيارة جديدة آتية من هناك، من المستقبل تماماً، بتكنولوجيا غير مسبوقة وضعتها في سيارة النموذج الاختباري الجديدة أل كيو LQ، التي تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي عرضتها مؤخراً خلال معرض طوكيو للسيارات 2019. تمتلك هذه السيارة الذكية ما أطلق عليه اسم «يــو»، وهو المساعد الرقمي ذو قدرات الذكاء الاصطناعية التي تتيح له التحكم بكل شيء للحفاظ على راحة السائق والركاب الأربع، مع إمكانية طلبه عبر التحدث معه بالأوامر الصوتية.

ووفقاً لما ذكره موقع سترايف مي، فإن المساعد الرقمي «يـــو»، سيكون محدداً مع من يتواصل عبر إضاءة الأرض أو السقف في المنطقة التي يستقر فيها الراكب؛ كي يعرف أنه يتواصل معه عندما لا يعرف اسمه. كما أن بإمكان تويوتا LQ الجديدة، القيادة ذاتياً أو ترك السائق يقودها بنفسه، مع دعمها لتقنية الركن الآلي. أي أنه ليس على الركاب سوى النزول وستبحث بنفسها عن مساحة ركن، على أن يتم استدعاؤها عبر تطبيق في الهاتف؛ لكي تعود لإقلال الركاب مجدداً.

وأضاف الموقع، أن الواقع المعزز سيكون حاضراً أيضاً في السيارة اليابانية المستقبلية؛ إذ إن شاشات العرض تتجسد أمام السائق والركاب على الزجاج الأمامي، مع وجود وظائف التنبيه والراحة بالمقاعد ذات مكيفات الهواء الداخلية، وكذلك نظام تنقية للهواء من التلوث ما يساعد على استرخاء الجميع أثناء التنقل في المدينة أو بالرحلات الطويلة. وبإمكان المصابيح الأمامية أن تجسّد الأشكال، ما يتيح التواصل مع السيارات والمشاة على الطريق. هذا وتستخدم تويوتا LQ محركاً كهربائياً يتيح سيرها 300 كم عند شحن بطاريتها بالكامل، ولكن لا توجد أي تفاصيل حالياً عمّا إذا سيتم وضعها في خطوط إنتاج الشركة مستقبلاً.