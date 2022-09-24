الشركة العامة للمياه تخلي مسؤوليتها من انسداد غرف تجميع مياه الأمطار

شهدت مدينة طرابلس أمس الجمعة هطول مطار غزيرة تسببت في غرق عديد الشوارع بالأحياء السكنية، نتيجة انسداد عدد كبير من غرف تصريف المياه.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم لتطبيق بكم الاخباري، أن الشركة غير مسؤولية عن انسداد غرف تصريف المياه، وبأن الفرق الفنية قامت على مدار شهري أغسطس وسبتمبر بتنظيف وتهيئة غرف تصريف المياه، غير أن سرقة أكثر من 5000 غطاء للغرف تسبب في تجمع النفايات داخل الغرف وانسدادها مع سقوط الأمطار .