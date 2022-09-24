94400 أجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي للمتقاعدين

أكد صندوق التأمين الطبي العام أن أجمالي المسجلين في منظومة التأمين الطبي للمتقاعدين بلغ 94400 شخص وبين الصندوق أن المسجلين بالمنطقة الصحية الجنوبية بلغ نحو 5400 شخص اما المنطقة الصحية الشرقية فيصل العدد إلى 6200 وفي المنطقة الصحية الغربية 26780 والوسطى 9330 شخص، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 7097 وطرابلس 30598 شخص .

وأكد مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الاخباري انطلاق عملية التصوير واستخراج بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين بمدينة بنغازي تمهيدا لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، كما سيشرع نهاية شهر سبتمبر الجاري في تقديم خدماته الطبية بمدينة سبها .