تراجع العقود الآجلة لخام برنت النفطي إلى 86.15 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار أو 4.8 % لتبلغ عند التسوية 86.15 دولار للبرميل، منخفضة بنحو 6 % خلال الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.75 دولار، أو 5.7 % ، إلى 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض حوالي 7% خلال الأسبوع.

وهذا رابع انخفاض أسبوعي على التوالي لكلا الخامين القياسيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ ديسمبر الماضي.