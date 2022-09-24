الصحة الحيوانية تتحصل على إذن التعاقد على توريد التحصينات البيطرية

كشف مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال عن حصول المركز على أذن التعاقد على توريد التحصينات والأدوية البيطرية .

وقال لتطبيق بكم الاخباري الاحتياج السنوي من اللقاحات البيطرية يشمل الحليموي 14 ألف جرعة، والدوري 7 مليون جرعة، والغذائي 2 مليون، ومصل الحمقي 8 مليون جرعة، وجدري الخراف 7 مليون جرعة، وجدري الأبل 100 ألف جرعة، ولسان العجول 20 ألف جرعة، والخيول 40 ألف جرعة، والحمير 5 الألف جرعة، والقطط 50 ألف جرعة، والطيور 50 ألف جرعة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد اصدرت مايو الماضي قرار يقضي بقصر استيراد الأمصال واللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.