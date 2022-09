المستشار الألماني يبحث عقد شراكات مع السعودية في مجال الطاقة

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى السعودية في زيارة عمل رسمية، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر السلام بمدينة جدة.

واستهل أولاف شولتس جولته الخليجية التي تشمل الإمارات وقطر، بزيارة المملكة السعودية لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

واستقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمطار جدة، شولتس، الذي توجه إلى قصر السلام حيث اجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين أنه من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق بمجموعة من النساء السعوديات، ويرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية: “إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة التي تسببت بها الأزمة الأوكرانية”، حيث أنه بعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لايجاد موردين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبا، فيما قد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورا “إقليميا رئيسيا” إلى توقيع عقود خصوصا مع الإمارات، للحصول على الغاز الطبيعي المسال، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأوضح أحد مستشاري شولتس قائلا: “سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر حكومية قولها، إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج”، في حين سعى المستشار الألماني إلى تعزيز التعاون السياسي مع القوى الإقليمية لمنع تقاربها من روسيا والصين.

كما نقلت “فرانس برس” عن أحد مستشاري شولتس قوله: “ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، سيقود المملكة في “السنوات العشر او العشرين او الثلاثين المقبلة..علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلًا أو التطرق إلى المسألة الايرانية..لا يمكننا ان نتجاهل ضرورة العمل معا”.

وسيستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان شولتس يوم غد الأحد، على أن ينتقل لاحقا إلى قطر، أحد اكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

