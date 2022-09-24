وزارة النفط تؤكد على زيادة إنتاج وتصدير الغاز وصعوبة مد المحطات الإستعجالية في القريب العاجل

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، إن من أولويات المشاريع الحالية ،تطوير حقول الغاز الطبيعي، والاتجاه نحو زيادة كميات إنتاج الغاز سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي.

وأوضح عون خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النفط بالعاصمة طرابلس، إن صادرات الغاز الليبي وصلت إلى 39.6 مليار قدم مكعب، والإستهلاك المحلي مليار و 121 مليون قدم مكعب،بينما تبلغ الاحتياطات نحو 53.14 مليار قدم مكعب.

وأكد عون على ضرورة العمل على مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة ، وإستغلال كميات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء، وتحويلها للتصدير ،مشيرا إلى صعوبة إستكمال ودخول المحطات الإستعجالية الجديدة في غرب طرابلس ومصراتة وطبرق، بسبب عدم ربطها بالغاز ،حيث يحتاج مشروع إمداد المحطات لأكثر من سنة بشرط توفر الميزانيات الكافية والتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المشاريع .