قال وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم السبت بأن قطاع النفط والغاز في ليبيا نجح في كل الظروف سواء فترة النظام السابق أو بعد ثورة 17 فبراير في المحافظة على توفير الدخل الكافي لميزانيات الدولة الليبية.

وأكد “عون” على أهمية تشجيع معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة المزمع إقامته نوفمبر المقبل والذي يعد فرصة للمستثمرين والشركات الوطنية والقطاع الخاص للتقدم بمشاريع مختلفة تفيد البلاد، مشيرا إلى تشكيل العديد من اللجان للنظر في إمكانيات الدولة فيما يخص الغار والنفط الصخري.

وتطرق الوزير في كلمته خلال الندوة التحضيرية للمعرض إلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الصادر مؤخرا والقاضي بنقل تبعية الشركة العامة لتوزيع النفط والغاز إلى وزارة النفط وهي المسؤولة عن نقل وتوزيع الغار داخل المدن الليبية وخارجها.

واختتم “عون” حديثه بالقول بأن دولة ليبيا تعتبر خامس دولة في العالم في احتياطيات النفط، مما يعطي الحكومة فرصة كبيرة لاستغلال الثروات الطائلة في تطوير البلاد.

The post “عون”: رغم كل الظروف نجحنا في قطاع النفط والغاز في توفير الميزانيات للدولة الليبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا