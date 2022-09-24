“القيب” يؤكد على شرعية مطالب نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس في الإضراب من أجل حقوقهم

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” اجتماعًا مع نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس اليوم السبت، حيث تم خلاله مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.

وتطرق الاجتماع لمناقشة كل مشكلة على حدة واستعرض “القيب” الإجراءات المتخذة حيالها ووضعهم في صورة ما حدث بالتفصيل مؤكدًا على أن جميع مطالبهم مشروعة والحكومة أبدت استعدادها إلى حلها حسب الإمكانيات المالية المتاحة .

وأضاف مؤكدًا على شرعية مطالبهم في الإضراب من أجل حقوقهم وأنه في هذا قد تم التواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي أكد على استعداد الحكومة للتدخل لمعالجة هذه المشاكل مع وزارة المالية .

وفي الختام اتفق الحضور على تشكيل لجان من أجل إحالة كشف تفصيلي بالحالات التي تحتاج علاج بالخارج لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيالها، وترتيب لقاء لمسؤولي النقابات مع وزير المالية لوضعهم في تفاصيل المشاكل والصعوبات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية .

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