وزارة النفط توجه المؤسسة النفطية بتوسيع نشاط استكشاف النفط

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون في تصريحات صحفية خلال مشاركته في معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة؛ إن الوزارة أعطت توجيهات لمؤسسة النفط لزيادة استكشاف المزيد من مناطق البلاد؛ البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير الاكتشافات النفطية والغازية. وأوضح عون أن هذا المعرض هو دعوة للشركات الأجنبية والعربية لبدء الاستثمارات في ليبيا، ولتشجيع المستثمرين الأجانب لرؤية الواقع الليبي وما وصل إليه قطاع النفط من تطور، مضيفاً أن الإنتاج في نهاية العام سيكون قريباً من الإنتاج اليومي الحالي للنفط الخام وهو مليون و200 ألف برميل يوميا.